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Сестра Фриске рассказала об издевательствах Шепелева над артисткой

Елена Самойлова
Общество
Сестра Фриске рассказала об издевательствах Шепелева над артисткой
Фото: vk/friskunchik_fun

Сестра покойной артистки Жанны Фриске, Наталья, рассказала, как телеведущий Дмитрий Шепелев «ужасно себя вел» с ее родственницей.

— Она мне рассказывала, мол, Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная, — вспоминает она слова Жанны.

Женщина также утверждает, что Шепелев не лечил Фриске должным образом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию, и поинтересовались, что происходит на самом деле.

Тогда Шепелев ответил им, что принимаемые лекарства перестали действовать и он принял решение завершить терапию Фриске, сказала Наталья Фриске в эфире НТВ.

До этого отец покойной певицы Владимир Фриске рассказал журналистам, что у него по-прежнему имеются финансовые претензии к экс-партнеру дочери.

В конце июля он заявил, что Шепелев намеревался продать квартиру, которая также должна перейти к сыну Фриске Платону, когда тому исполнится 18 лет.

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