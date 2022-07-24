«Купил себе новую машину»: отец Фриске обвинил Шепелева в трате денег сына

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Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Владимир подозревает телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате денег со счета сына Платона.

— На счету Платона было 200 тысяч евро, а сейчас 6. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги, — рассказал он.

По словам отца покойной певицы, Шепелев также намеревался продать квартиру, которая также должна перейти к сыну Фриске, когда тому исполнится 18 лет. Мужчина подчеркнул, что пытается добиться возвращения всех денег на счет внука, чтобы тот смог в будущем сам ими распорядиться.

Он также обвиняет телеведущего в том, что тот не дает ему видеться с внуком. Практически все попытки организовать встречу кончаются ничем — то ребенок якобы внезапно заболевает, то Шепелев назначает встречу за границей, когда сын находится в Москве, передает Пятый канал.

В июне Шепелев и отец его покойной супруги Жанны Фриске Владимир подписали мирное соглашение спустя долгие годы скандалов.

Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами Шепелев в лице законного представителя передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение. Таким образом, телеведущий согласился уступить семье покойной певицы квартиру.