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Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске подписали мировое соглашение

Полина Долганова
Общество
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске подписали мировое соглашение
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущий Дмитрий Шепелев и отец его покойной супруги Жанны Фриске Владимир подписали мирное соглашение спустя долгие годы скандалов. Об этом стало известно в пятницу, 10 июня.

— Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами Шепелев П. Д. в лице законного представителя Шепелева Д. А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение, — цитирует StarHit сообщение суда.

Таким образом, телеведущий согласился уступить семье покойной певицы квартиру.

Отец Жанны Фриске Владимир прокомментировал подписание соглашения.

— А куда Шепелеву деваться? Он должен нам деньги заплатить, но не платит. Мы забрали у него квартиру, то есть часть Платона, чтобы он не продал ее. Это все через суды, он не выходит на связь, — отметил он в комментарии Life.ru.

Недавно отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона. Тогда Владимир добавил, что выкупил для своего внука часть квартиры Фриске, и выразил надежду, что Платон скоро выйдет на связь со своими родными.

7 апреля единственному сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось девять лет. Родные мальчика по маминой линии были бы рады поздравить его лично, но отец ребенка по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.

Жанна Фриске Дмитрий Шепелев Суды
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