Отец Фриске назвал точную сумму потраченных Шепелевым денег со счетов его внука

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Отец именитой российской певицы Жанны Фриске Владимир рассказал журналистам, что у него по-прежнему имеются финансовые претензии к супругу его дочери и телеведущему Дмитрию Шепелеву.

— Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы, — пояснил Владимир Фриске.

Накануне стало известно, что Шепелев попал в сферу интересов российских судебных приставов. Он должен выплатить более полумиллиона рублей исполнительного сбора в казну государства.

Вероятно, телеведущий не смог рассчитаться по долгам в давней истории. Это именно те деньги, которые Шепелев задолжал родителям Фриске еще с 2020 года. Несколько лет назад Владимир Фриске погасил 21-миллионный долг перед «Русфондом», треть которого суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу отца знаменитости. Эту задолженность шоумен платить не намерен, пишет Teleprogramma.

В конце июля Владимир Фриске заявил, что Шепелев намеревался продать квартиру, которая также должна перейти к сыну Фриске, когда тому исполнится 18 лет.