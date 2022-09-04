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Не Шепелев: сестра Фриске назвала имя мужчины, которого певица по-настоящему любила

Юлия Курганова
Общество
Не Шепелев: сестра Фриске назвала имя мужчины, которого певица по-настоящему любила
Фото: vk/friskunchik_fun

Покойная певица Жанна Фриске до самого последнего вздоха любила одного мужчину, и это не ее тогдашний гражданский муж телеведущий Дмитрий Шепелев. Об этом рассказала сестра артистки Наталья Фриске.

По ее словам, звезда была счастлива только с бизнесменом и политиком Ильей Кобесовым. Он познакомился с Фриске еще до того, как она стала знаменитой. Однако их роман закончился, но певица так и не смогла забыть бывшего возлюбленного.

— Я знаю, что она до последнего вздоха любила только одного мужчину. Это Илья Кобесов. Они лет 11 были вместе, еще до «Блестящих». Почему они расстались — я не знаю. Жанна ушла от него, — рассказала Наталья Фриске на программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

О Кобесове известно очень мало. Сообщалось, что пара была счастлива и задумывалась о свадьбе, но через какое-то время отношения дали трещину. После расставания с бизнесменом артистка встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным, но и с ним отношения не удалось построить.

Сестра покойной артистки Жанны Фриске также рассказала, как телеведущий Дмитрий Шепелев «ужасно себя вел» с ее родственницей. Еще она утверждает, что Шепелев не лечил певицу должным образом.

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