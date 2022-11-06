Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США намерены помогать Туркмении в получении выгод от антироссийских санкций

Александр Афонин
В мире
США намерены помогать Туркмении в получении выгод от антироссийских санкций
Фото: Unsplash

Правительство США начало работу с коллегами из Туркмении, которая позволит снизить страдания местного бизнеса от санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

— Мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия Туркменистана как можно меньше ощутили на себе эффект от этого санкционного режима, — сказал он.

Лу отметил, что введенные санкции направлены на определенные аспекты в российской экономике. Из-за отсутствия развитых отношения Ашхабада и Москвы в области обороны и большого бизнеса риски для страны минимальны. Сложности могут возникнуть при переводе средств через Россию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что антироссийские санкции не принесли эффекта, на который рассчитывали западные эксперты, однако рестрикции еще могут нанести вред экономике России в более длительной перспективе. Экономисты подчеркнули, что защитная стратегия Москвы оказалась эффективнее ограничений США и ЕС.

Санкции США Туркменистан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте