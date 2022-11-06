США намерены помогать Туркмении в получении выгод от антироссийских санкций

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Правительство США начало работу с коллегами из Туркмении, которая позволит снизить страдания местного бизнеса от санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

— Мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия Туркменистана как можно меньше ощутили на себе эффект от этого санкционного режима, — сказал он.

Лу отметил, что введенные санкции направлены на определенные аспекты в российской экономике. Из-за отсутствия развитых отношения Ашхабада и Москвы в области обороны и большого бизнеса риски для страны минимальны. Сложности могут возникнуть при переводе средств через Россию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что антироссийские санкции не принесли эффекта, на который рассчитывали западные эксперты, однако рестрикции еще могут нанести вред экономике России в более длительной перспективе. Экономисты подчеркнули, что защитная стратегия Москвы оказалась эффективнее ограничений США и ЕС.