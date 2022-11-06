Европейские экономисты оценили влияние антироссийских санкций в длительной перспективе

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Антироссийские санкции не принесли эффекта, на который рассчитывали западные эксперты, однако рестрикции еще могут нанести вред экономике РФ в более длительной перспективе. Об этом сообщили в европейском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международных финансов (IIF).

Экономисты в совместной статье «Как санкции повлияли на Россию» подчеркнули, что защитная стратегия Москвы, названная на Западе «Крепость Россия», оказалась эффективнее санкций США и ЕС.

— Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось, — говорится в материале.

Тем не менее, отметили экономисты, большинство ограничительных мер Запада имеет и отложенный эффект. Так, несмотря на трудности в предстоящую зиму, энергетические санкции, уверены эксперты, могут принести Европе независимость от сырья из РФ, передает РБК.

В США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

По мнению собеседника «Вечерней Москвы» Владимира Демидова, аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.