Уголовное дело возбудили по факту смертельного обрушения балкона в Сочи

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения балкона в многоквартирном доме в Сочи, в результате чего два человека погибли. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

— Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным следствия, вечером 6 ноября двое мужчин и женщина находились в съемной квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома. Когда они вышли на балкон, произошло его обрушение. От полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте, а 46-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 ноября в Центральном районе Сочи на улице Донской.