NYT: Американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы конгрессменов

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Эксперты в области цифровой безопасности и исследователи из США заявили, что Россия пытается якобы вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщила газета New York Times.

— Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины, — говорится в сообщении.

Как утверждает издание, в этом году информационные операции со стороны России в социальных сетях «значительно меньше». Они не достигают показателей, наблюдаемых в процессе выборов президента США в 2016 году. Однако нынешних результатов достаточно для оказания влияния на массовую аудиторию, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что по окончании выборов в конгресс США взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой могут измениться из-за перевеса в сторону республиканцев. Он добавил, что на данный момент американская власть сконцентрирована на внутриполитической повестке.