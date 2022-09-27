Политолог Маркелов рассказал, как повлияют на отношения России и США выборы в Конгресс

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По окончании выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой могут измениться из-за перевеса в сторону республиканцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов во вторник, 27 сентября.

— Мировые эксперты понимают, что американская политика в отношении России изменится по итогам выборов в промежуточный Конгресс США. Там перевес идет в сторону республиканцев, — сказал он.

Эксперт добавил, что на данный момент американская власть сконцентрирована на внутриполитической повестке страны. Так, сделанные заявления о ситуации на Украине, в Сирии и Китае не имеют реального отношения к данным субъектам. По окончании ноябрьских выборов политика США станет мягче, уверен политолог.

Также Сергей Маркелов в беседе с «ВМ» объяснил, каким образом Россия и США ведут диалог в сложившихся условиях. По его словам, для этого применяется два типа разговора — публичный и закрытый.

До этого сообщалось, что высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на жесткое противостояние между двумя государствами, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи.