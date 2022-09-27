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«Ъ»: Россия и США успокаивают друг друга по неофициальной линии

Егор Провоторов
В мире
«Ъ»: Россия и США успокаивают друг друга по неофициальной линии
Фото: Минобороны РФ

Высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на жесткое противостояние между двумя государствами, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи.

По информации «Коммерсанта», Кремль предупреждал Белый дом, что будущая поддержка Киева Штатами может привести государства к «опасной черте». При этом Вашингтон заявлял о «катастрофических последствиях» в случае применения российской стороной ядерного оружия. Однако по неофициальным каналам обе страны призывают друг друга успокоиться.

После начала специальной военной операции России на Украине публичные переговоры высокопоставленных лиц Москвы и Вашингтона практически сошли на нет. Однако непублично государственные чиновники до сих пор продолжают общение.

В минувший понедельник, 26 сентября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что американские власти пытаются «мобилизовать своих сателлитов» на более жесткое и агрессивное противостояние с Россией.

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