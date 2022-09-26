Рябков отметил агрессивность линии США на противостояние с Россией

Фото: МИД РФ

Власти США пытаются «мобилизовать своих сателлитов» на более агрессивное и жесткое противостояние с Россией. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Все более острым и все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно, — сказал дипломат.

В настоящее время российским дипломатам приходится буквально заниматься нарастающим острым кризисом, передает слова Рябкова ФАН.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны закатили истерику из-за проходящих сейчас референдумов. Он заметил, что проживающие там люди, по сути, только реагируют на то, что им в одном из своих интервью советовал президент Украины Владимир Зеленский.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.