Лавров назвал реакцию Запада на референдумы истерикой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные страны закатили истерику из-за проходящих сейчас в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдумов. Об этом в субботу, 24 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако глава российской дипломатии заметил, что проживающие на вышеуказанных территориях люди по сути только реагируют на то, что им в одном из своих интервью советовал президент Украины Владимир Зеленский.

— Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию, — напомнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время эти люди так и поступают, забирая при этом с собой свои земли, на которых веками жили их предки, пишет газета «Известия».

Накануне Лавров заявил, что западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс.