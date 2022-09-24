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Лавров: Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности

Елена Самойлова
В мире
Лавров: Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности
Фото: МИД РФ

Запад уже открыто говорит о намерении расчленить РФ и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в субботу, 24 сентября.

— Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины, — сказал он.

Лавров с трибуны задал вопрос, чем в действительности деятельность России за последние десятилетия ущемляла интересы оппонентов. Он подчеркнул, что благодаря позиции РФ стала возможна военно-стратегическая «разрядка» в 1980–1990 годах. Кроме того, именно с подачи России добровольно была распущена Организация Варшавского договора, лишив НАТО смысла ее существования.

Дипломат также напомнил, что Москва поддержала воссоединение Германии без условий и вопреки позиции Великобритании и Франции. Россия вывела войска из Европы, Азии, Латинской Америки, а также признали независимость постсоветских республик.

— Поверили обещаниям лидеров Запада не расширять НАТО «ни на дюйм» в восточном направлении, а когда процесс пошел, согласились его фактически легитимизировать посредством заключения Основополагающего акта Россия — НАТО? Может быть, мы нарушили интересы Запада, предупреждая его о неприемлемости приближения угрожающей военной инфраструктуры вплотную к нашим границам? — цитирует Лаврова ТАСС.

Накануне Лавров подробно проинформировал представителей Лиги арабских государств о ситуации на Украине. Со стороны Москвы была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по вопросу Украины.

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