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Сергей Лавров заявил о генезисе украинского кризиса

Егор Провоторов
В мире
Сергей Лавров заявил о генезисе украинского кризиса
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации на Украине на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН проинформировал это объединение о генезисе украинского кризиса.

В минувший четверг, 22 сентября, на сайте ведомства появилось сообщение, которое гласит, что глава российской дипломатии подробно информировал представителей ЛАГ о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Москвой специальной военной операцией.

— Было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнули в пресс-службе российского МИД.

В ведомстве добавили, что со стороны Москвы была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по вопросу Украины. Эта позиция была подтверждена на очередном заседании совета министров иностранных дел стран-членов ЛАГ в Египте 6 сентября.

Накануне стало известно, что главы дипломатических ведомств ФРГ и Франции, а также представитель одного из государств Северной Европы запросили встречу с Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Украина Сергей Лавров ООН кризис
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