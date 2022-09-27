«Согласовываются тайные спецоперации»: какие переговоры ведут Россия и США по неофициальной линии

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Высокопоставленные лица России и Соединенных Штатов Америки ведут контакт по непубличным каналам связи, сообщает газета «Коммерсант». Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, каким образом страны ведут диалог в сложившихся условиях.

Эксперт рассказал, что в политике существуют два типа диалога:

публичный — подразумевает взаимодействие на публике;

закрытый — переговоры по темам, которые не подлежат разглашению.

— Хотя сейчас утечки идут даже по закрытым. Но взаимоотношения между странами, конечно, есть, поскольку России и США есть о чем договариваться. В частности, контроль за разведданными. По непубличным каналам согласовываются тайные спецоперации, размены и обмены, координация в тех или иных регионах мира. Это никуда не делось, — пояснил Маркелов.

Также политолог предположил, какие темы являются наиболее актуальными для каждой из сторон:

гражданское авиастроение;

экспорт титана в США;

экспорт урана.

— В конце концов двум великим странам, которые сегодня управляют всей мировой повесткой, есть о чем поговорить даже на уровне прямых диалогов, — отметил Маркелов.

По его словам, это не телефонные разговоры между двумя лидерами стран, поскольку такие разговоры становятся достоянием гласности с обеих сторон. Политолог уточнил, что контакт по различным сферам поддерживают точечные специалисты.

— Это «рабочие лошадки», менеджеры, военные специалисты и так далее. Я считаю, что сейчас идут активные переговоры по контролю мирового наркотрафика, идет контроль за черными/серыми схемами в движении вооружения на планете. Безусловно, стоит вопрос и о кибербезопасности, где мы делимся информацией, которая важна двум странам. Также поднимается тема даркнета, — разъяснил эксперт.

Помимо этого, Маркелов объяснил, насколько вероятно улучшение взаимоотношений между странами после выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.

— Мировые эксперты понимают, что американская политика в отношении России изменится по итогам выборов в промежуточный Конгресс США. Там перевес идет в сторону республиканцев, — отметил политолог.

При этом специалист добавил, что на данном этапе американские высшие чины работают лишь на внутриполитическую повестку страны.

— Все заявления, которые делают американцы по поводу Украины, Сирии или Китая — это никакого отношения к субъектам, о которых говорится, не имеют. Все заявления высшего эшелона американской власти работают на внутриполитическую повестку США. Демократы проигрывают, ставки поднимаются. Можно будет увидеть, как после ноябрьских выборов изменится риторика. Станет все помягче, уровень температуры и давления в политических отношениях будет потихоньку спадать, — заключил Маркелов.