Экономист Холод объяснил, зачем США нужен эксперт по санкциям

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Министерство финансов США в поисках эксперта, который поможет стране избежать негативного влияния санкций на собственную экономику, об этом сообщает Bloomberg. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как может измениться ситуация после появления такого специалиста.

Из описания вакансии следует, что эксперт должен будет помогать Штатам избегать экономических потрясений из-за введения санкций и консультировать казначейство в области их влияния на «фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, энергетику, госдолг».

Холод напомнил, что американское правительство уже ввело немалое количество санкций.

— В данном случае речь идет о волнении американцев, связанным с финансовыми санкциями — кредитными и финансово-экономическими. Специалист нужен им, чтобы изощреннее это делать. Ведь под эффективностью санкций понимается возможность нанесения максимального ущерба, — разъяснил он.

Холод уточнил, что поиск такого специалиста говорит о том, что американцы «хотят сделать еще больнее».

— По-моему, американцы и так приняли санкции, в том числе осложняющие жизнь. К примеру, санкции, препятствующие платежам, санкции против банков, — отметил экономист.

Возможное появление такого эксперта лишь усилит натиск американской стороны в отношении России, заключил Холод.

Между тем политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» рассказал о новых санкциях, которые могут ввести страны Европы в отношении России.