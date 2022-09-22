Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Холод объяснил, зачем США нужен эксперт по санкциям

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Экономист Холод объяснил, зачем США нужен эксперт по санкциям
Фото: shutterstock

Министерство финансов США в поисках эксперта, который поможет стране избежать негативного влияния санкций на собственную экономику, об этом сообщает Bloomberg. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как может измениться ситуация после появления такого специалиста.

Из описания вакансии следует, что эксперт должен будет помогать Штатам избегать экономических потрясений из-за введения санкций и консультировать казначейство в области их влияния на «фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, энергетику, госдолг».

Холод напомнил, что американское правительство уже ввело немалое количество санкций.

— В данном случае речь идет о волнении американцев, связанным с финансовыми санкциями — кредитными и финансово-экономическими. Специалист нужен им, чтобы изощреннее это делать. Ведь под эффективностью санкций понимается возможность нанесения максимального ущерба, — разъяснил он.

Холод уточнил, что поиск такого специалиста говорит о том, что американцы «хотят сделать еще больнее».

— По-моему, американцы и так приняли санкции, в том числе осложняющие жизнь. К примеру, санкции, препятствующие платежам, санкции против банков, — отметил экономист.

Возможное появление такого эксперта лишь усилит натиск американской стороны в отношении России, заключил Холод.

Между тем политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» рассказал о новых санкциях, которые могут ввести страны Европы в отношении России.

Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте