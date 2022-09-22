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«Мнение большинства»: что для России будет означать отмена ЕС права вето

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Мнение большинства»: что для России будет означать отмена ЕС права вето
Фото: Depositphotos

Евросоюз может отменить право вето по решениям относительно России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что данное решение может означать для нашей страны.

Политолог напомнил, что окончательное решение по тем или иным вопросам принимает Европейский совет — высший политический орган ЕС, который находится над решениями Еврокомиссии и Европарламента.

— В таком Совете существует система вето, то есть ни одно решение не может быть принято, если оно не принято единогласно. При этом существует неписанное правило, что меньшинство примыкает к большинству. Но работает оно не всегда, поскольку оно неписанное, — разъяснил Журавлев.

Специалист уточнил, что на данном этапе европейские политики задумываются о некоторой корректировке этого принципа с его дальнейшим сохранением. В частности, Евросоюз хочет совершить лишь одно изъятие из правила — вопросы, касающиеся России. По его мнению, некоторые страны ЕС, занимающие нейтральную позицию в отношении российского государства, не смогут в полной мере отстоять свои взгляды.

— Они изымают только одну тему из принципа вето, не отменяя его в общем. В случае принятия такого нововведения будет иметь значение только мнение большинства. Если они большинства не наберут, то решение не проходит, — заметил политолог.

Журавлев предположил, что для введения подобной инициативы Евросоюзу придется изменить какие-то уставные документы.

— Право вето не просто поменять на одной лишь устной договоренности. Я не очень понимаю, как правила должны быть изменены, потому что конституционные основы ЕС принимались референдумами стран-участниц. Они что, опять референдумы по всей Европе проведут? Не верю в это, — подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» считает, что в случае введения такого изменения европейские политики смогут принимать предложения Польши, которые на данный момент блокируются Венгрией.

— С другой стороны, они уже всего настолько напринимали, что принимать что-то больше особо нечего. Они примут и другое что-то, но это не так значительно. Главное, это отказ от энергоносителей, это принять они не могут. Немцы не могут жить без нашей энергетики, по крайней мере, сейчас, — подытожил Журавлев.

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