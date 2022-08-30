«Либерализм не в почете»: почему ЕС не сможет распространять якобы независимую информацию в РФ

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Агентство Bloomberg пишет, что Франция и Германия призвали ЕС распространять якобы независимую информацию в России. Однако подобное будет достаточно сложно провернуть в РФ, поскольку большинство людей уже определились со своей позицией касательно военной спецоперации. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— В интернет-сфере можно много чего распространить, однако в ней же легко потеряться. Существуют блогеры популярные и непопулярные, этот вопрос будет иметь значение. Вопрос, на мой взгляд, будет сводиться к тому, будут ли доверять независимой информации или нет. Считаю, что доверять ей будут как раз те, которых убеждать ни в чем не нужно. Так называемых представителей либерального общества. При этом основная масса населения будет делиться на две группы: на граждан, которые этому принципиально не доверяют, и на тех, кому на все это плевать, — разъяснил он.

При этом эксперт добавил, что в зарубежных странах почти не выказывают поддержку российской стороне в конфликте на Украине.

— Иностранные СМИ почти не выражали какую-либо поддержку России. Возможно, республиканские СМИ в США. Но они не то, чтобы поддерживают РФ, а, скорее, критикуют Байдена. В общей сложности зарубежные СМИ жестко управляются, там хулиганство и либерализм не в почете. А вот блогеры, насколько я понимаю, есть. Они приезжают в Донбасс, выступают там. Вопрос стоит лишь в том, сколько их и насколько они популярны, — отметил Журавлев.

Собеседник «ВМ» уверен, что подобный вопрос достаточно сложно будет реализовать, поскольку многие страны и жители этих стран уже имеют сложившиеся взгляды на ситуацию.

— В условиях жесткого противостояния идет пульверизация, убедить людей в такой ситуации маловероятно. Люди читают, смотрят и слушают лишь тех, с кем их взгляды совпадают. Поэтому степень воздействия на граждан небольшая. Воздействие начнется лишь тогда, когда проигрыш Украины станет очевидным. К слову, немцы поняли, что Гитлер — преступник, когда СССР взял Берлин. Тут то же самое. Во всех остальных случаях все будут слушать свои СМИ. Это как с церковью. Церковь слушает только своего патриарха. Макрон с Шольцом потому и призвали ЕС, надеясь, что какой-то путь воздействия они найдут. Однако определение людей по поддержке или не поддержке военной спецоперации прошло давно. Здесь никакой блогер, никакое СМИ принципиально позицию не изменят, — подытожил он.

Также политолог Журавлев в материале «Вечерней Москвы» оценил инициативу Шольца о расширении Евросоюза.