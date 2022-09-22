Евросоюз может отменить право вето по решениям касающихся России на фоне мобилизации

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На фоне объявления частичной мобилизации в России Евросоюз может отменить право вето при голосовании на ряд вопросов, а также расширить санкционные списки. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

— ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России, — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за опасений некоторых стран по вопросу нового пакета санкции Еврокомиссия может усилить ограничения. Планируется, что итоговый пакет санкций выйдет в свет в конце следующей недели. Однако реализация может состояться уже 28 сентября, отметили в агентстве.

До этого издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. По словам неназванных дипломатов, 23 сентября будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть из РФ, а также внесении в черный список новых физических лиц.