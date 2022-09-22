Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Евросоюз может отменить право вето по решениям касающихся России на фоне мобилизации

Александр Афонин
В мире
Евросоюз может отменить право вето по решениям касающихся России на фоне мобилизации
Фото: depositphotos

На фоне объявления частичной мобилизации в России Евросоюз может отменить право вето при голосовании на ряд вопросов, а также расширить санкционные списки. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

— ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России, — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за опасений некоторых стран по вопросу нового пакета санкции Еврокомиссия может усилить ограничения. Планируется, что итоговый пакет санкций выйдет в свет в конце следующей недели. Однако реализация может состояться уже 28 сентября, отметили в агентстве.

До этого издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. По словам неназванных дипломатов, 23 сентября будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть из РФ, а также внесении в черный список новых физических лиц.

Евросоюз (ЕС) Санкции Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте