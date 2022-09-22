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Bloomberg: Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям
Фото: Whitehouse

Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса. Об этом сообщило издание Bloomberg в четверг, 22 сентября.

— Как международный экономист-наблюдатель, вы будете предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей, — передает текст вакансии американский сайт.

Как уточняется, руководство Белого дома хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения.

— Санкции в отношении России усугубили эти головные боли, — говорится в сообщении Bloomberg.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снятие с России санкций позволило бы странам — членам Евросоюза восстановить свою экономику и избежать рецессии.

Орбан подчеркнул, что главной причиной нынешней ситуации в Европе стали введенные в отношении России санкции.

Накануне издание Politico рассказало, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении РФ, он будет обсуждаться с представителями стран ЕС 23 сентября.

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