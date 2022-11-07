Москвичка обвинила сотрудника отеля в Турции и его брата в групповом изнасиловании

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Жительница Москвы, отправившаяся на отдых с супругом и дочерью в Турцию, обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании. Она проживала в курортной зоне около города Манавгат рядом с Сиде.

Прилетев 20 октября, семья заселилась в отель. Во время отдыха, 31 октября, туристка познакомилась с одним из работников гостиницы — турком по имени Рашит. Они сблизились и стали общаться. Мужчина, по ее словам, даже пообещал помочь ей вернуть переплаченные за отдых деньги.

1 ноября в 23:00 она решила встретиться с новым знакомым на берегу озера. Но сотрудник отеля появился там с незнакомым ей мужчиной, которого представил двоюродным братом. Через какое-то время москвичка попросила отвезти ее в гостиницу. Тогда мужчины посадили ее на мотоцикл. По дороге она поняла, что везут ее вовсе не в отель, но когда спросила, что происходит, мужчины ускорили темп. Потом они заехали на неизвестный туристке участок на берегу моря. На ухабистой дороге они совершили маневр, мотоцикл упал, а женщина сильно ударилась.

Затем мужчины прямо потребовали у нее, чтобы она занялась с ними сексом. Получив отказ, они были возмущены и сказали, что бросят ее на пляже. После этого, мужчины закрыли ей рот, раздели и стали насиловать по очереди. После этого они отвезли москвичку в гостиницу, где она обо всем рассказала супругу.

Женщина сообщила, что пыталась обратиться в полицию еще в Турции, но не смогла, поэтому решила связаться с турецким консульством в России после того, как уже вернулась на родину. Там ей посоветовали подать заявление в правоохранительные органы.

5 ноября жительница столицы сообщила полицейским, что стала жертвой группового изнасилования в Турции. По факту ее заявления в настоящее время проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

31 октября сообщалось, что на юго-востоке столицы молодой человек заманил женщину к мусорным бакам и изнасиловал ее. Все произошло во дворе жилого дома, расположенного в проезде Невельского.