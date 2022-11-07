Юрист Соловьев назвал банковские карты, которые могут «разорить»

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Банковские карты, о которых владелец забыл — как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их необходимо вовремя закрывать. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он напомнил, что собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карта не используется, то оплату все равно будут снимать. В результате появится задолженность.

Соловьев предупредил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого владельцу нужно подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию.

Он сообщил, что увольнение с работы также не означает автоматического закрытия зарплатной карты. И если по ней была предусмотрена возможность потратить больше денег, чем есть на счете, то с такой карты могут быть списаны средства за годовое обслуживание, по исполнительным документам (долг по ЖКХ, штрафы и прочее). Попадание ее реквизитов злоумышленникам также может привести к списанию денег и необходимости возмещения их банку.

Специалист в беседе с агентством «Прайм» порекомендовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.

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