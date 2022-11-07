«Эффект бешеной кошки»: как полное лунное затмение 8 ноября повлияет на ситуацию в мире

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коридор затмений, который начался в мире с 25 октября, завершится 8 ноября полным затмением Луны. Оно принесет большие потрясения в судьбы людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила ведьма Алена Полынь.

По ее словам, грядущие события, связанные с затмением, не внушают оптимизма:

— Мудрецы в древности говорили, если небеса слышат землю, а земля слышит небеса, то в этом случае не происходит потрясений. То есть в тот период, когда налажены энергетические связи между небом и людьми, тогда все в мире гармонично и ладно. Но если этот контакт нарушен, по любым причинам возникают серьезные неприятности.

По предсказанию ведьмы, период затмений станет временем для очень резких и неожиданных заявлений со стороны руководителей разных стран мира. Многие из этих решений не будут даже озвучены, а мир увидит только последствия таких шагов:

— Кроме того, время полного затмения — это фаза, когда и разум человека затуманивается. Мы начинаем воспринимать все вокруг в превратном виде. Вы будете принимать решения, руководствуясь не здравым смыслом, а эмоциональным состоянием.

Хуже всего, что полное затмение, ожидаемое 8 ноября, происходит в период властвования года Тигра, пояснила Полынь:

— Затмение в год Тигра — это еще хуже, чем какие-либо другие затмения в самые неблагополучные времена. Ведь тигр, как известно, является воинственным и хищным животным, которое нападает. И он должен действовать разумно. А тут на него влияют затмение, тьма. И мы получаем эффект бешеной дикой кошки. И вы никак не сможете контролировать обезумевшего зверя.

Усугубляется все еще и переходным периодом, который начинается в ноябре. Этот месяц, по словам Полыни, в эзотерике считается мостом между летом и зимой:

— Ноябрь — самый опасный месяц из всех 12, которые нам известны. Это очень сложный и болезненный период. Я рекомендую в этом временном промежутке воздерживаться от длительных поездок и ночных прогулок. Лучше переждать этот темный этап в безопасном месте — у себя дома.

Призывает ведунья также избегать конфликтных ситуаций и следить за своим рационом, так как повышается риск отравлений.

Самый опасный период «тяжелого месяца» затмений продлится до 10 ноября, но шлейф негатива может растянуться до января.

И лишь с наступлением весны настанет хоть какая-то надежда на возникновение положительной динамики в социальной, экономической, а также в мировой повестке, заключила ведунья.