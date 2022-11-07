Baijiahao: Западу стоит уступить России, обладающей ракетами «Ярс»

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» может поразить любую точку в мире, и ни одна система противоракетной обороны не способна остановить ее. Об этом сказано в статье в китайском издании Baijiahao.

— Главная особенность заключается в том, что ракета «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира, — сказано в статье.

Также отмечается полезная нагрузка «Ярса».

— Общая взрывная мощь этих ракет может быть эквивалентна миллиону тонн! — отметили в публикации.

Кроме того, упоминается и еще одна «невероятная способность» ракеты.

— Максимальная предельная скорость «Ярса» достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя. Вот насколько она страшна! — заявило издание.

Поэтому западным странам следует правильно оценить ситуацию и отступить, сделали вывод в Baijiahao.

26 октября Минобороны России опубликовало кадры того, как осуществляется пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки. Запуск ракеты производился с подводной лодки стратегического назначения Северного флота «Тула» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.