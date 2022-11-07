Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Baijiahao: Западу стоит уступить России, обладающей ракетами «Ярс»

Юлия Курганова
В мире
Baijiahao: Западу стоит уступить России, обладающей ракетами «Ярс»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» может поразить любую точку в мире, и ни одна система противоракетной обороны не способна остановить ее. Об этом сказано в статье в китайском издании Baijiahao.

— Главная особенность заключается в том, что ракета «Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира, — сказано в статье.

Также отмечается полезная нагрузка «Ярса».

— Общая взрывная мощь этих ракет может быть эквивалентна миллиону тонн! — отметили в публикации.

Кроме того, упоминается и еще одна «невероятная способность» ракеты.

— Максимальная предельная скорость «Ярса» достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя. Вот насколько она страшна! — заявило издание.

Поэтому западным странам следует правильно оценить ситуацию и отступить, сделали вывод в Baijiahao.

26 октября Минобороны России опубликовало кадры того, как осуществляется пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки. Запуск ракеты производился с подводной лодки стратегического назначения Северного флота «Тула» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

СМИ Россия Китай Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте