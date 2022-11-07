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Заммэра Сергунина: В столице открылся прием заявок на участие в «Академии инноваторов»

Василий Плиткин
Город
Заммэра Сергунина: В столице открылся прием заявок на участие в «Академии инноваторов»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал новый набор в «Академию инноваторов». Это бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 7 ноября.

Заммэра Сергунина: В столице открылся прием заявок на участие в «Академии инноваторов» Фото: Пресс-служба ДПиИР

По ее словам, участники прослушают курс лекций по созданию высокотехнологичного бизнеса и пройдут занятия с опытными наставниками. Финалисты смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и выйти на рынок с готовым продуктом. Заявку можно подать на сайте Московского инновационного кластера (МИК) до 18 декабря.

Сергунина рассказала, что участвовать в программе смогут все, кто хочет развивать технологичные проекты: студенты, ученые, инженеры и предприниматели со всей России. В свою очередь эксперты помогут им оценить востребованность разработок, превратить идеи в стартапы, найти партнеров по бизнесу и запустить продажи.

— Авторы лучших решений, которые будет определять жюри, смогут воспользоваться городскими мерами поддержки инноваций. Они получат доступ к пилотному тестированию своих продуктов на специальных площадках в Москве и другим возможностям, — отметила заместитель мэра.

Как напомнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, предыдущий поток программы начался в декабре прошлого года. Тогда из более 5,8 тысячи заявок отобрали свыше 600 участников. В финал вышли 10 лучших проектов в сфере онлайн-образования, облачных решений, медицинского оборудования, экологии, строительства и других. Выпускники первого набора уже протестировали свои решения и заключили первые контракты на десятки миллионов рублей.

Ранее в ноябре Сергунина рассказала, что в столице стартует новый сезон проекта «Бизнес-уик-энд», он откроется серией из 10 обучающих мероприятий для молодых людей от 14 до 35 лет, которые хотят начать свое дело или уже являются предпринимателями.

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