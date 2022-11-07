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«Неделя московских школ искусств» пройдет на ВДНХ с 7 по 15 ноября

Полина Долганова
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«Неделя московских школ искусств» пройдет на ВДНХ с 7 по 15 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Неделя московских школ искусств пройдет на территории ВДНХ в период с 7 по 15 ноября.

Посетители смогут увидеть разнообразные музыкальные концерты в Доме культуры. Также специально для гостей в рамках мероприятия состоятся тематические лекции.

Так, насладиться классической музыкой можно будет на концерте «Виват рояль!». Он пройдет 8 ноября в 18:00. Молодые пианисты исполнят для москвичей произведения композиторов Петра Чайковского, Фридерика Шопена и других.

Кроме того, 11 ноября в 18:00 гости смогут посетить концерт «Виват фольклор!», в рамках которого участники ансамблей исполнят народные песни и частушки.

Послушать джаз можно будет 15 ноября в 18:00. На концерте «Виват джаз!» музыканты под управлением Павла Овчинникова представят публике культовые произведения Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема и других.

Также гости смогут посетить лекции «Музыка детства» и «Русская музыка о русской душе». Они пройдут 7 ноября в 17:00 и 14 ноября в 17:00 соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 150 тысяч человек присоединились к мероприятиям, посвященным Дню народного единства и прошедшим на ВДНХ 4 и 5 ноября.

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