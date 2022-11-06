Сергунина: 150 тысяч человек поучаствовали в программе в честь Дня народного единства на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 119 Карта всех событий

Более 150 тысяч человек присоединились к мероприятиям, посвященным Дню народного единства и прошедшим на ВДНХ 4 и 5 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 6 ноября.

— В этом году программа ко Дню народного единства проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Тех, кто еще не успел побывать на площадках, ждут сегодня. Крупнейшая из них — ВДНХ — за два дня приняла больше 150 тысяч человек. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, — отметила Сергунина.

По ее словам, посетители выставки побывали на мастер-классах и лекциях, а также на площадке цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: Московские сезоны

Москвичи в рамках фестиваля познакомились с традиционной кухней российских регионов, сделали открытки для солдат ВС РФ, посетили экскурсии, поучаствовали в мастер-классах, послушали народную музыку и присоединились к всероссийской акции «Ночь искусств», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Московские сезоны

До этого стало известно, что около 10 тысяч жителей и гостей столицы посетили Музей Победы и его филиалы в День народного единства.

Вход в музей с 17:00 до 23:00 был бесплатным в рамках акции «Ночь искусств». Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом и Зал исторической правды.