Ведущий Fox News назвал приток мигрантов в США тягчайшим преступлением Байдена

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Приток мигрантов в США является тягчайшим преступлением президента страны Джо Байдена, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Речь шла о мигрантах из Мексики, нелегально пересекающих границу Соединенных Штатов. Соответствующие кадры заснял корреспондент телеканала. В репортаже отмечалось, что нелегалы знают, что при администрации Байдена они могут свободно ступить на американскую землю.

Карлсон назвал такое отношение к мигрантам «тягчайшим преступлением, когда-либо совершенным против нашей страны», передает РИА Новости.

До этого губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смерти 46 мигрантов, которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио.

Фура была найдена на дороге в Техасе, ведущей к шоссе. В кузове авто нашли 46 тел, 16 пострадавших были доставлены в больницы. По словам Эбботта, эти смерти «на совести Байдена», они являются итогом «его смертоносной политики открытых границ».