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Пациенты двух ЦАОП Москвы теперь могут быстрее записаться на исследования

Полина Долганова
Город
Пациенты двух ЦАОП Москвы теперь могут быстрее записаться на исследования
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Посты записи создали в двух центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках пилотного проекта. Благодаря сервису пациенты смогут единовременно записаться на исследования и консультации. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева.

По ее словам, посты записи запустили в центрах амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 и городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Благодаря нововведению москвичи смогут увидеть все свободные даты для нескольких назначенных исследований.

Гаджиева уточнила, что на сегодняшний день свыше 50 процентов записей на исследования осуществляются с помощью постов записи.

В каждом из центров амбулаторной онкологической помощи на сегодняшний день функционируют по два поста записи, передали на официальном портале мэра Москвы.

19 октября сообщалось, что в столице начали разрабатывать и использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. Всего ученые изобрели четыре таких устройства — для транскраниальных ультразвуковых (УЗ) исследований, для денситометрии, для контроля количественных параметров КТ и МРТ, а также для маммографии.

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