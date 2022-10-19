Медицинские фантомы для лучевой диагностики разработали в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице начали разрабатывать и использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. Об этом в среду, 19 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Ученые центра диагностики и телемедицинских технологий столичного Депздрава разработали медицинские фантомы — специальные изделия, имитирующие органы и ткани человеческого тела. Они способны заменить дорогостоящие зарубежные аналоги, так как превосходят их по многим характеристикам и при этом дешевле в производстве, — рассказала она.

По словам Раковой разработку уже внедрили в системы здравоохранения города. Специалисты используют их для настройки медицинского оборудования, тем самым увеличивая качество и точность диагностики. Всего ученые изобрели четыре таких устройства — для транскраниальных ультразвуковых (УЗ) исследований, для денситометрии, для контроля количественных параметров КТ и МРТ, а также для маммографии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, теперь врачи-рентгенологи детских больниц и поликлиник смогут обратиться к цифровому помощнику на основе искусственного интеллекта, чтобы определить плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет. В настоящее время в столице работает более 30 сервисов, которые позволяют проанализировать семь миллионов лучевых исследований для пациентов по 15 различным направлениям.