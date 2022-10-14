Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать плоскостопие

Елена Самойлова
Город
Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать плоскостопие
Фото: Pexels

Теперь врачи-рентгенологи детских больниц и поликлиник смогут обратиться к цифровому помощнику на основе искусственного интеллекта, чтобы определить плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров в пятницу, 14 октября.

По его словам рентгенологи в Москве более двух лет используют умные алгоритмы. На сегодняшний день работает более 30 сервисов, с помощью которых удалось проанализировать семь миллионов лучевых исследований для пациентов по 15 различным направлениям.

— Нейросети успешно зарекомендовали себя и применяются во взрослых московских медучреждениях, помогая медикам в диагностике заболеваний. Теперь мы готовы двигаться дальше и подключаем к проекту все детские поликлиники и больницы города, где проводятся рентгенологические исследования — искусственный интеллект будет определять плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет, — рассказал Тыров.

В свою очередь директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев добавил, что цифровой помощник поможет существенно сэкономить время и упростить работу врача — специалист увидит предварительно размеченный нейросетью медицинский снимок для последующего описания. Однако искусственный интеллект является лишь дополнительным инструментом для врача и не сможет заменить его, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о лучших онкологических стационарах в столице по результатам обновленного рейтинга за восемь месяцев 2022 года.

Медицина Врачи искусственный интеллект Москва Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте