Анастасия Ракова: Москва продолжает развитие ценностно ориентированного здравоохранения

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

За последние годы в столице значительно улучшилось качество оказания онкологической помощи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 14 октября.

Как отмечается, ценностно ориентированная медицина — это система здравоохранения, сфокусированная на пациенте. Акцент в ней смещается с объема предоставляемых услуг на результаты, достигнутые в ходе лечения. Первое направление, в котором внедряется такой подход, — онкология. Новый стандарт позволил сосредоточить все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных больниц в одном месте.

Так, был сформирован и опубликован обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров за восемь месяцев 2022 года. Лидерами стали Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, Городская клиническая онкологическая больница № 1 и Московская городская онкологическая больница № 62.

По словам Раковой, рейтинг основывался на двух составляющих: медицинских показателях и отзывах пациентов.

— Более трех лет мы проводим масштабную работу по улучшению оказания онкологической медицинской помощи. С этого года мы начали переход к ценностно ориентированному здравоохранению. Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний — четко выстроенного процесса по всем этапам — от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения, — рассказала Анастасия Ракова.

Помимо указанных медицинских учреждений, в итоговый рейтинг вошли Городская клиническая больница имени Д. Д. Плетнева, Городская клиническая больница имени С. П. Боткина и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

— В Москве особое внимание уделяется лечению онкологических пациентов. Здесь нельзя медлить — благоприятный исход лечения напрямую зависит от скорости постановки диагноза и начала специализированного лечения. Также очень важно, чтобы пациенту было комфортно в медицинском учреждении — здесь он будет наблюдаться столько, сколько ему потребуется по состоянию здоровья, — добавил главный врач Боткинской больницы и главный хирург Москвы Алексей Шабунин.

Он подчеркнул, что рейтинг онкоцентров очень полезен, прежде всего, для самих докторов. Таким образом специалисты получают важнейшую информацию о том, как улучшить оказание специализированной онкологической помощи пациентам, а также те проблемные места, где нужно усилить работу.

С начала года более 16 тысяч специалистов приняли участие в программах повышения квалификации кадрового центра столичного департамента здравоохранения. На данный момент работают масштабные программы по обучению врачей общей практики и онкологов.