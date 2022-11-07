Трамвайные пути обособят на востоке и в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Измайловский Вал Карта всех событий

На Измайловском и Серпуховском Валу, а также на Волочаевской улице специалисты проведут работы по обособлению трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 7 ноября.

В рамках работ специалисты выставят ограждения путей, которые составят в высоту 15 сантиметров. По окончании обособления движение на семи трамвайных маршрутах станет безопаснее и комфортнее для пассажиров.

Кроме того, проведение подобных работ позволит убрать зависимость трамваев от движение автомобилей и повысить их скорость движения на 30 процентов. Задержки из-за аварий все еще возможны. Однако они могут произойти только на перекрестках, где трамвайные пути продолжат пересекаться с дорогой, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 4 ноября по выходным дням в столичном районе Богородское не ходят трамваи. Это связано с заменой крупноразмерных плит на путях. Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.