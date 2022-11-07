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Центры московского долголетия пригласили горожан на дни открытых дверей

Александр Афонин
Город
Центры московского долголетия пригласили горожан на дни открытых дверей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сеть городских клубных пространств «Центры московского долголетия» с 7 по 14 ноября проведет день открытых дверей, где горожане старшего поколения могут познакомиться с деятельностью клубов. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наши активные участники клубов долголетия подготовили яркую, насыщенную программу на день открытых дверей. Ждем в гости всех желающих, — сказала руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

В рамках дня открытых дверей москвичи могут посетить различные встречи, лекции, мастер-классы и концертные программы. Для горожан «серебряного» возраста предоставят возможность сразу выбрать занятие по интересам. Если подходящего варианта не найдется, то они смогут организовать свой клуб и объединить в нем единомышленников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 12 ноября состоится день открытых дверей в автобусном парке Мосгортранса в ЗАО. В программе запланированы экскурсия по парку, осмотр электробусов, автобусов и техники парка, а также консультации по трудоустройству и общение с профессиональными водителями.

День открытых дверей Московское долголетие Москва
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