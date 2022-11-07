Новая услуга для глав управ жилых домов появилась на mos.ru

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Руководители управляющих компаний многоквартирных домов теперь могут записаться на квалификационный экзамен онлайн, соответствующая услуга появилась на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 7 ноября.

— Новая услуга на mos.ru избавит от необходимости лично приезжать в ведомство (Государственную жилищную инспекцию — прим. «ВМ») и позволит уделить больше времени непосредственно подготовке к экзамену, — отметил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

По его словам, услуга будет полезна руководителям управкомпаний домов, которые обязаны проходить проверку знания профильного законодательства раз в пять лет, а также предпринимателям, желающим получить лицензию для открытия своей компании.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо найти раздел «Лицензирование» в каталоге услуг для бизнеса, выбрать «Запись на квалификационный экзамен» и заполнить анкету. Уведомление о допуске к экзамену и информация о месте и времени проведения придут в личный кабинет на mos.ru в течение пяти дней, передает официальный сайт мэра Москвы.

Начальник Управления организации лицензионного контроля и жилищного надзора Мосжилинспекции Вадим Костылев добавил, что профильное ведомство может отказать заявителю в проведении экзамена. Это произойдет в том случае, если о предпринимателе есть информация в реестре дисквалифицированных лиц.

До этого сообщалось, что жители столицы теперь могут получить доступ к городским услугам и сервисам на портале mos.ru, авторизовавшись при помощи QR-кода.