Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках акции «Ночь искусств» и празднования Дня народного единства с 4 по 6 ноября в Музее Победы состоялось пять концертов, участниками которых стали порядка 600 артистов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 7 ноября.

— На сцене величественного Зала Полководцев свое мастерство демонстрируют и профессиональные, и только начинающие свой творческий путь вокалисты и танцоры. В этот раз мы решили порадовать наших гостей и подготовили масштабные программы, участниками которых стали артисты из Москвы и регионов, — сказали организаторы.

На прошедших выходных гости музея могли посетить выступления хореографического ансамбля «Побратимы» и театра танца «Релакс». Кроме того, студия народного вокала «Вересковый мед» и народный коллектив Horosapiens Choir FOLK исполнили ряд народных и патриотических песен.

До этого сообщалось, что у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и состоялось ровно через месяц после завершения церемонии вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.