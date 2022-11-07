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«Сцепились в рукопашной схватке»: Садальский рассказал о драке Маковецкого и Максаковой

Георгий Соланович
Общество
«Сцепились в рукопашной схватке»: Садальский рассказал о драке Маковецкого и Максаковой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Мастодонты» Театра имени Вахтангова — артисты Сергей Маковецкий и Людмила Максакова — подрались в самолете, летящем на гастроли в Новосибирск. О подробностях инцидента рассказал актер Станислав Садальский.

По его словам, Маковецкий и Максакова долгое время недолюбливают друг друга, однако на этот раз их противостояние вышло на «непредсказуемый уровень».

— Продолжается противостояние двух мастодонтов (кто круче) — Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой. Неприятная история вновь вышла на непредсказуемый уровень. В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым. Максакова пыталась его успокоить, но тщетно, — написал Садальский в Telegram.

Он отметил, что директор Театра Вахтангова после инцидента начал готовить приказ об увольнении Маковецкого.

До этого Садальский обнародовал в своих соцсетях свежий рейтинг программ Первого канала, а в описании к нему он обратил внимание на ложь Цискаридзе о якобы небольших выплатах. В ответ на это телеведущий назвал актера «жалким».

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