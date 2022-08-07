«Совет балеруну: не жалуйтесь»: Садальский пригрозил рассекретить гонорары Цискаридзе

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Актер Станислав Садальский никогда не скрывал, что ему не нравится артист балета Николай Цискаридзе в качестве нового ведущего передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

Теперь Садальский обнародовал в своих соцсетях свежий рейтинг программ Первого канала, а в описании к нему он обратил внимание на ложь Цискаридзе о якобы небольших выплатах.

— Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю. И еще совет балеруну, не жалуйтесь, вернее, не врите, что пенсия 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары, за плохое ведение «В субботу вечером», — написал актер на своей странице «ВКонтакте».

В конце июля Цискаридзе отправился в Грузию — по словам балетмейстера, в солнечной стране он решил провести свой отпуск. Артист отметил, что для него выдался непростой год. Он поблагодарил коллектив академии, своих коллег и врагов, «которые заставляют еще больше думать и развиваться».

До этого журналист Максим Сидоров объяснил, почему провалилась программа «Сегодня вечером» на Первом канале с Цискаридзе в роли ведущего. Шоу стало показывать плохие рейтинги после ухода из нее юмориста Максима Галкина.