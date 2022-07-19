Цискаридзе назвал причину отъезда из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе отправился в Грузию. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам балетмейстера, в солнечной стране он решил провести свой отпуск.

— Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены, — отметил он в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что для него выдался непростой год. Он поблагодарил коллектив Академии, своих коллег и врагов, «которые заставляют еще больше думать и развиваться».

До этого журналист Максим Сидоров объяснил, почему программа «Сегодня вечером» на Первом канале с артистом балета и педагогом Николаем Цискаридзе в роли ведущего провалилась. Шоу стало показывать плохие рейтинги после ухода из нее юмориста Максима Галкина.

Сидоров считает, что заменить мужа певицы Аллы Пугачевой вряд ли кто-то бы смог, так как он пародист и« человек многогранной личности». Что же касается Цискаридзе, то он, в отличие от своего предшественника, не обладает столь разноплановыми амплуа, отметил журналист. Сидоров отметил, что у Цискаридзе нет ни опыта, ни умений — собственно, этим и объясняется его провал на Первом канале.