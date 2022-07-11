Журналист назвал причину провала Цискаридзе на Первом канале

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Журналист Максим Сидоров объяснил, почему программа «Сегодня вечером» на Первом канале с артистом балета и педагогом Николаем Цискаридзе в роли ведущего провалилась. Шоу стало показывать плохие рейтинги после ухода из нее юмориста Максима Галкина.

Сидоров считает, что заменить мужа певицы Аллы Пугачевой вряд ли кто-то бы смог.

— Он пародист, человек многогранной личности. У него, конечно, совершенно другое амплуа. Галкин вел как серьезные программы со взрослыми на совершенно различные темы, так и с детьми. У него это на уровне мимики, на уровне подачи, — заявил он.

Что же касается Цискаридзе, то он, в отличие от своего предшественника, не обладает столь разноплановыми амплуа, отметил журналист. На протяжении почти всей жизни звезда танцевал на сцене, будучи артистом балета, а в разговорном жанре стал пробовать себя совсем недавно. Сидоров отметил, что у Цискаридзе нет ни опыта, ни умений — собственно, этим и объясняется его провал на Первом канале.

— Разговорный жанр — другая тематика, и Галкин был просто как рыба в воде. Он был более универсальным ведущим. У него притягательный образ, — заключил журналист в беседе с порталом Blitz+.

Артист балета и педагог, народный артист России Николай Цискаридзе, в отличие от некоторых артистов, не покинул страну в сложное время. Однако он сам не осуждает тех, кто уехал из России в свете последних событий.