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WSJ: Компания Meta планирует сократить тысячи сотрудников

Полина Долганова
Общество
WSJ: Компания Meta планирует сократить тысячи сотрудников
Фото: Pexels

Компания Meta* заявила о планах запустить процедуру полномасштабного сокращения штата сотрудников. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, — говорится в публикации.

Уточняется, что этот процесс может стать одним из самых крупных сокращений в индустрии после стремительного роста во время пандемии коронавируса.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что американский бизнесмен Илон Маск сократит около 3,7 тысячи рабочих мест в компании Twitter, чтобы уменьшить расходы после ее покупки.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско и заявило, что не намерено туда возвращаться. После этого Маск распорядился рассмотреть вопрос разработки платной верификации страниц в социальной сети.

*Признана экстремистской корпорацией в России.

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