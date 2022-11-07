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Жилой небоскреб загорелся в Дубае

Георгий Соланович
В мире
Жилой небоскреб загорелся в Дубае
Фото: Pixabay

Жилой небоскреб 8 Boulevard Walk by Emaar в понедельник, 7 ноября, загорелся в Дубае, данных о пострадавших пока нет, сообщает агентство AP.

35-этажное здание находится рядом с Burj Khalifa — самым высоким небоскребом в мире. Ни полиция, ни МЧС пока не отреагировали на инцидент.

Другой пожар произошел в октябре на севере столицы Индонезии — Джакарты. В результате возгорания обрушился купол мечети. По словам представителей индонезийской полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Мечеть была закрыта для посещения — там проходили реновационные работы. Четверо рабочих подрядной организации, которой было поручено ремонтировать объект, были допрошены.

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