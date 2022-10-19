Купол мечети обрушился из-за пожара в Джакарте

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Купол мечети обрушился в результате пожара, возникшего в исламском центре на севере столицы Индонезии, Джакарты. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в издании Jakarta Globe.

По словам представителей индонезийской полиции, в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Сама мечеть была закрыта для посещения. Как уточняется, там проходили реновационные работы. Четверо рабочих подрядной организации, которой было поручено ремонтировать объект, были допрошены.

16 сентября сообщалось, что в китайском городе Чанша загорелось здание крупнейшего оператора телефонной связи. Из-за того что огонь стал распространяться по зданию вверх, пожар охватил десятки этажей небоскреба. В тушении пожара приняли участие около 300 пожарных и 36 единиц техники.

17 октября военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.