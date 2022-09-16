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Здание крупнейшего оператора телефонной связи загорелось в Китае

Лейла Алиева
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Здание крупнейшего оператора телефонной связи загорелось в Китае
Фото: Telegram/Подъем

В китайском городе Чанша загорелось здание крупнейшего оператора телефонной связи. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Уточняется, что пожар начался около 15:30 по местному времени (10:30 по московскому времени — прим. «ВМ»), огонь стал распространяться по зданию вверх. В результате огонь охватил десятки этажей небоскреба. В тушении пожара участвуют около 300 пожарных и 36 единиц техники. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «Подъем», видно, как дым с нижних этажей охватывает половину здания.

К настоящему времени пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

Видео: Telegram / Подъем

При этом внутри здания все еще находятся люди, которые снимают происходящее.

Видео: Telegram / Подъем

Еще один крупный пожар произошел 12 сентября в городском округе Волоколамск, где загорелся склад с пластиковой крошкой и другой продукцией. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.

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