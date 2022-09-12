Крупный пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Подмосковье

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Склад с пластиковой крошкой и другой продукцией загорелся в городском округе Волоколамск в понедельник, 12 сентября. По данным МЧС России, общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

В ведомстве отметили, что специалисты борются с огнем.

— В Московской области огнеборцы ликвидируют возгорание в складском помещении. Горит пластиковая крошка на площади 1500 квадратных метров и продукция на открытой площадке на площади 500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 45 человек и 16 единиц техники, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

5 сентября в подмосковном Подольске в пожаре погибло два человека. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного кирпичного дома № 22 на улице Садовой. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.