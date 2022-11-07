Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время

Фото: twitter/RussiaUN

ООН пообещала РФ в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 7 ноября.

— ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения (о продлении зерновой сделки — прим. «ВМ») мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН, — сказал дипломат.

Полянский в интервью «Известиям» отметил, что «логичный дедлайн» для ООН выполнить взятые на себя обязательства — 18 ноября.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

По его словам, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей. При этом срыв зерновой сделки позволит Соединенным Штатам создать в мире сложную кризисную ситуацию, которая является преимуществом для страны.