Twitter заблокировал аккаунт комика Гриффин после смены имени на Маска

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Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт комика Кэти Гриффин после того, как она изменила имя профиля на «Илон Маск». Об этом сообщил американский предприниматель, владелец компании Илон Маск в понедельник, 7 ноября.

— Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика, — сказал он.

Предприниматель добавил, что администрация социальной сети будет блокировать профили пользователей, которые выдают себя за других людей. Чтобы избежать ограничений, им необходимо указывать, что страница служит пародией, передает ТАСС.

Перед покупкой Twitter Илон Маск заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения. По его словам, сегодня наблюдается широкая популяризация различных мнений и гонка компаний за рекламными доходами.

Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России.