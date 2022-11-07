Ефимов: За полгода в Центр поддержки промышленности обратились 250 столичных предприятий

Фото: Пресс-служба

Столичный Центр поддержки промышленности предоставляет предприятиям помощь в решении различных профильных вопросов. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Весной этого года мы создали для московских производителей центр поддержки промышленности, где специалисты помогают «в ручном режиме» и крупным предприятиям, и малому, и среднему бизнесу, если его деятельность связана с производством, — сказал заммэра.

За последние восемь месяцев порядка 250 компаний обратились к центру за помощью. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что сотрудники центра уже оказывали помощь в решении проблем по техприсоединению к инженерным сетям и организации парковки для предприятий.

Кроме того, московским компаниям помогли найти на замену иностранной пресс-форме аналог отечественного производства, а также организовали перевозку продукции за рубеж.

До этого Ефимов рассказал, что около 2,2 триллиона рублей столичное руководство планирует вложить в проектирование и возведение социальных и транспортных объектов в ближайшие два года.