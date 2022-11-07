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Участок Нижегородской улицы и Рязанского проспекта закроют в ночь с 13 на 14 ноября

Полина Долганова
Город
Участок Нижегородской улицы и Рязанского проспекта закроют в ночь с 13 на 14 ноября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нижегородская улица, 98 Карта всех событий

Участок Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет перекрыт для транспорта в период с 13 по 14 ноября по причине строительных работ. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ограничения распространятся на участок от дома 98 по Нижегородской улице до дома 2, корпус 2, по Рязанскому проспекту.

Период ограничений будет действовать с 13 по 14 ноября с 02:00 до 04:00, подытожили в дептрансе.

Недавно сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях. Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.

Также стало известно, что одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября. Соответствующие ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

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